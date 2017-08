Lepší čekání na vlak za miliardy. Stát slibuje dlouho odkládané opravy nádraží

Na stropech se ale zase na některých místech připomíná voda. Celkově vyniká špatný stav výpravní budovy ve srovnání s podchody k nástupištím, které na ni navazují. Nástupiště budějovického nádraží jsou totiž čerstvě po rekonstrukci. „Vstupní brána do města, která vypadá jako naše nádraží, není hodna 21. století,“ charakterizoval budovu českobudějovický primátor Jiří Svoboda (ANO).

Budějovické nádraží je z nich zdaleka nejstarší, je „vrstevníkem“ historických hlavních nádraží v Praze či Plzni. Během 109 let tato novorenesanční budova se secesními prvky nasbírala památky takřka na vše, co se kolem ní dělo. Rakouská monarchie, první republika i 60. léta se připomínají v ozdobných prvcích na stěnách.

SŽDC slibuje i opravy menších nádražních budov, které přijdou na desítky milionů. Letos by mělo začít prvních sedm z nich. Jde o projekty, které vznikly již v éře Českých drah. „Přejali projekty rekonstrukce sedmi nádraží. Všechny mají významnou přestupní frekvenci, ve většině platí, že už jsou modernizována z hlediska infrastruktury. Jsou nová nástupiště, výhybky, zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení a podobně,“ přiblížil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

video Tisková konference SŽDC: Do nádraží půjde osm miliard

Ostatní avizované opravy začnou v letech následujících. Například v Křižanově nebo Šternberku, kde železniční správa odhaduje cenu zhruba na 30 milionů korun, by se měla objevit lešení na nádraží již napřesrok. Opravy nádražních budov v Praze nebo Českých Budějovicích chce zahájit SŽDC v roce 2019, plzeňské či mostecké nádraží přijdou na řadu v roce následujícím a nádraží v Chebu bude muset počkat na zahájení opravy do roku 2022.

Chlumec nad Cidlinou, Chropyně, Kralupy nad Vltavou, Letohrad, Mladá Boleslav hl. n., Most, Pardubice hl. n., Plzeň hl. n., Teplice, Znojmo

Nádraží, místo pro trestní oznámení a daňová přiznání

Opravená nádraží by potom neměla sloužit pouze dopravním účelům. Stát plánuje, že se stanou srdcem veřejného života v jednotlivých městech. SŽDC chce zrekonstruované prostory nabídnout úřadům, za pilotní projekt považuje přestěhování jednoho policejního obvodního oddělení v Prostějově do jedné z budov v areálu hlavního nádraží.

Dalšími kroky by podle Tomáše Drmoly mohlo být přestěhování finančního úřadu v Teplicích do zdejší nádražní budovy, až dojde na její rekonstrukci, a úředníkům by mohla sloužit i sedmipodlažní budova bývalého nádražního hotelu, která dominuje pardubickému hlavnímu nádraží.

„Na vládě jsem avizoval a budu avizovat všem kolegům, že taková možnost tady je,“ zdůraznil ministr Ťok.

Některé nádražní budovy by potom mohly převzít obce. Ty by pak zajistily, aby se nestávalo, že cestující v zimě mrznou před nádražím, protože je budova zcela zavřená a mrtvá. Podle ministra dopravy připadá v úvahu i možnost, že by vláda schválila jejich převody na obce za symbolickou cenu.