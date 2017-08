Ochrana učitelů před šikanou nově v zákoně. Pomáhá i aplikace Nenech to být

V opačném případě se mohou bránit šikaně ze strany učitele i samotní žáci. „I toto se samozřejmě ve školním prostředí děje. Je to o tom, aby žáci věděli, že škola má preventivní program. Zároveň by také měli vědět, na koho se obrátit – ať už je to třídní učitel, školní metodik prevence nebo zástupce ředitele, ředitel školy. Pověřený pracovník by pak měl rozkrýt stupeň závažnosti šikany,“ prohlásil Bannert.

Pokud škola nedokáže problém vyřešit sama, může oslovit externí školní experty ze sociálně poradenských pracovišť.

Nově vznikla také aplikace Nenech to být, která má podporu ministerstva školství. „Umožňuje žákům i pedagogům napsat anonymní e-mail, kde upozorní, že se odehrává nějaká šikana. Když se do ní školy zaregistrují, uvedou kontakty na odpovědné osoby,“ uvedl Bannert. Anonymní aplikace pomáhá zejména introvertům, kteří mají potíže se svěřovat.