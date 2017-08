Za Čapím hnízdem je podle policie od začátku Agrofert, dotaci získalo na základě nepravdivých údajů

O několik let později přitom pro týdeník Respekt Babiš uvedl, že s Čapím hnízdem nemá nic společného. „Půjčil jsem té společnosti přes 400 milionů na stavbu farmy, ale jméno majitele neznám. Mám tam jen pronajatou jednu budovu, to je vše,“ prohlásil. Na dotaz, zda považuje za běžné půjčit stamiliony korun někomu, koho vlastně nezná, Babiš odpověděl: „Nevím to z hlavy, farmu mají, myslím, nějací advokáti.“

O zakrytí propojení Agrofertu a Andreje Babiše s firmou ZZN Agro Pelhřimov rozhodlo v roce 2007 její představenstvo, ve kterém seděl Zdeněk Kubiska, Jan Platil a Jaroslav Faltýnek. Kubiska stále pracuje v holdingu Agrofertu, Reportérům ČT se ho nepodařilo zastihnout. Platil už je v důchodu. „S Čapím hnízdem nemám co společného,“ uvedl. Faltýnek je místopředseda hnutí ANO a déle než 15 let pracuje na významných pozicích v Agrofertu. „Moje role tam nebyla žádná,“ reagoval.

Příběh Farmy Čapího hnízda začíná před více než deseti lety. Tehdy firma Imoba patřící pod Agrofert nakoupila pozemky a zdevastovanou zemědělskou usedlost v Olbramovicích. Imoba by jako dceřiná společnost Agrofertu na dotaci nárok neměla, směly se o ni ucházet jen malé a střední podniky. Do hry proto vstupuje jiná firma Agrofertu nazvaná ZZN Agro Pelhřimov, která tehdy nevykazovala téměř žádnou činnost. Pořád ale byla součástí holdingu Agrofert, tudíž by na dotaci také nedosáhla.

V žádosti je popsáno, že Babiš celou akci v podstatě řídil a úkoloval lidi. Babiš ale trvá na tom, že je to nesmysl. „Je to vymyšlená věc a je to naplánovaná akce. Je to deset let stará záležitost a policie to vyšetřovala rok a půl. Nevím, proč to nevyšetřovala dřív,“ prohlásil šéf hnutí ANO.

Žádost policie o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka dorazila do sněmovny před dvěma týdny. „Považuji to za Kubiceho zprávu, kde je ovlivňování voleb. Těžko se k tomu můžu vyjadřovat,“ reagoval Babiš. Faltýnek nechce věc komentovat, dokud se neseznámí s policejní žádostí.

Že s Čapím hnízdem nemá nic společného, tvrdil dokonce ještě vloni v březnu. „Mě obviňovali, že s tím mám něco společného. Nemám s tím nic společného, je to kampaň, brutální kampaň,“ zaznělo do Babiše v březnu 2016. Teprve až na nátlak Poslanecké sněmovny přiznal, že farmu vlastní jeho rodina. „Nechtěl jsem ohrozit své děti, svoji rodinu,“ vysvětloval tehdy.

„Je to případ, který je zpolitizovaný, který má ovlivnit volby, a to je všechno.“

„V žádosti je uvedeno opakovaně, že byla uzavřena fiktivní smlouva o převodu akcií společnosti, která se posléze přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo. To je dokládáno tvrzením, že akcionáři ani akcie nepřevzali – to je poměrně závažná skutečnost, protože u akcií na majitele to předání akcií je nezbytnou podmínkou převodu vlastnictví. Předpokládám, že toto tvrzení je podloženo důkazy ve spise, jinak by nebylo možné ho takto uvádět. Pak by to opravdu svědčilo o tom, že všechny tyto úkony byly činěny fiktivně, formálně, na oko, a pokud na to budou důkazy, byl by to nepochybně dotační podvod,“ komentuje právnička Marvanová.

Adriana Bobeková i Andrej Babiš mladší s médii nekomunikují. Reportéři ČT je nezastihli ani na jejich pražských adresách.

Monika Babišová své akcie pouhý měsíc a půl poté, kdy je měla koupit, prodala svému bratrovi Martinu Herodesovi. Podle policie šlo opět o účelový převod, aby mezi rodinnými příslušníky figuroval někdo, kdo neměl přímou příbuzenskou vazbu na Andreje Babiše. Pokud by totiž jemu blízké osoby vlastnily ve firmě více než 25procentní podíl, tak by na dotaci neměla nárok. Byla by považována za partnerský podnik Agrofertu.

„Nepravdivé a hrubě zkreslující informace“ v žádosti o dotaci

Děti a blízcí Andreje Babiše si pak zvolili do představenstva Čapího hnízda další Babišovy úzké spolupracovníky z Agrofertu. Luděk Kalivoda, Josef Nenadál a Jana Mayerová pak v roce 2008 za Čapí hnízdo požádali jako malá a střední firma o přidělení padesátimilionové dotace z evropských fondů.

„Vědomě uvedli do žádosti o dotaci a projektu Multifunkční areál Čapí hnízdo (…) nepravdivé a hrubě zkreslující informace a některé podstatné skutečnosti zamlčeli,“ stojí v policejní žádosti. „Věděli, že společnost Farma Čapí hnízdo tvořila jednu hospodářskou entitu se společností Agrofert (…) že není způsobilá se o předmětnou dotaci ucházet,“ píše se v žádosti o vydání.