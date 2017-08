Senátoři požadují, aby soud zrušil zákaz billboardů u dálnic. Reklamu nahradila vlajka

„Skupina senátorů má zato, že nelze upřednostnit veřejný zájem takovým způsobem, že by bylo zasahováno do vlastnických práv, ať už majitelů pozemků, nebo majitelů samotných billboardů,“ přiblížil Balík pro ČT jádro senátorského návrhu na zrušení části novely zákona o pozemních komunikacích.

Jako by zákon přikazoval majitelům třípatrových domů zrušit druhé patro

Novela v roce 2012 kvůli bezpečnosti silničního provozu reklamní plochy omezila a pro ty stávající ponechala pětileté přechodné období, které se blíží ke konci. Od září tak mají billboardy začít mizet.

Balík připomněl, že ÚS už jednou zrušil zákon, který umožňoval plošně vyvlastnit pozemky potřebné pro stavbu třetí rozjezdové dráhy na ruzyňském letišti. Připodobnil postup státu k situaci, kdy by stát vydal povolení stavět třípatrové domy a ve chvíli, kdy by tu třípatrové domy stály, zákonodárci by přijali zákon, v němž by nařizovali majitelům domů se třemi patry zbořit na vlastní náklady druhé patro.

Řešit záležitosti jednotlivě je dražší, ale právně v pořádku

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu lze podle senátorů dosáhnout i jinými metodami než plošným řešením, například lze odstraňovat nepovolené reklamní plochy a neprodlužovat nájemní smlouvy billboardům na státních pozemcích či mostech. Podle senátorů také připadá v úvahu změna zákona, která umožní odstranit konkrétní nebezpečné billboardy s ohledem na veřejný zájem, případně je vyvlastnit s náhradou.