Dokud se o platech učitelů jedná, nechtějí odbory vyhrožovat stávkou. Chystají protest

Více peněz chtějí také vysoké školy

Dobšík ale poukázal i na vysoké školy, kde je podle něj rozpočet také nedostatečný. Podle šéfa odborů jsou na vysokých školách tak nízké platy, že mnohde odchází asistenti učit na střední školy, protože zde dostanou víc peněz.

Podle předsedy České konference rektorů jde na mzdy 70 až 80 procent výdajů z rozpočtu vysokých škol. V současnosti je to částka kolem 17 miliard. Pokud by vysokoškolští učitelé dostali o 15 procent víc, znamenalo by to navýšení rozpočtu o 2,5 až tři miliardy korun, uvedl.

Navýšení rozpočtu vysokých škol o 700 milionů korun oproti letošnímu roku, se kterým v současnosti počítá ministerstvo financí, je podle Zimy naprosto nedostatečné. Bývalá ministryně Kateřina Valachová (ČSSD) navrhovala přidat pět miliard.