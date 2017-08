S obranou je Sobotka spokojen. Se Stropnickým se shodl na zvyšování rozpočtu

Zároveň nepřipouští, že by Česko nakonec nenaplnilo další plánovaný nárůst. „Závazek 1,4 (procenta HDP) v roce 2020 musíme dodržet. Nedovedu si představit, že by tomu bylo jinak,“ zdůraznil Martin Stropnický.

Obraně by se měl v příštích letech zvyšovat rozpočet. Ačkoli roste od roku 2015, úrovně dvou procent hrubého domácího produktu – která by měla být standardem v zemích NATO – zdaleka nedosahuje. Vláda by ale chtěla, aby se to změnilo do roku 2025. V roce 2020 by to pak mělo být už 1,4 procenta HDP.

Náčelník generálního štábu Josef Bečvář přitom řekl České televizi v pořadu 90' ČT24, že by armáda nedokázala využít případného skokového nárůstu rozpočtu. „Akvizice jsou složité procesy, o moc by je nezrychlilo ani to, kdybychom na to měli více lidí,“ podotkl. Zdůraznil přitom, že vojsko potřebuje spíše mít jasný výhled do budoucna, aby mohlo nákupy plánovat. Například debata o nákupu víceúčelového vrtulníku podle něj sice začíná už dnes, ale stroj se bude kupovat až za třicet let.

S tím souhlasí i ministr. „Jsou to projekty, které zabírají řadu let. Mají procesní body, je to běh na dlouhou trať,“ upozornil.