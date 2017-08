Kampaň je kampaň a pravidla platí i pro Zemana, upozorňuje šéf dohledového úřadu

„Dříve se kontrolovala pouze úplnost dokladů, to znamená jestli byly doloženy všechny doklady, které měly být – i kdyby v nich byly opsány dva odstavce Malého Bobše. V současnosti náš úřad bude muset kontrolovat i správnost toho, co je uvnitř napsáno,“ řekl Weis. „To že někdo řekne ‚kampaň nevedu' neznamená, že kampaň nevede,“ dodal.

„To, že něco deklarují politické strany, je sice fajn, ale ony zřejmě zapomínají, že se ocitly ve zcela jiné právní situaci. Platí to pro prezidentskou kampaň, stejně jako pro jakékoli jiné kampaně. To, že strany nebo kandidáti říkají, že něco proinvestovali, je jejich tvrzení, ale to je všechno. Momentálně je tady od toho náš úřad,“ upozorňuje Vojtěch Weis.

Podle ředitele Transparency International David Ondráčky je zásadní, aby byl nový dohledový úřad aktivní. „Aby se nebál jít po relevantních stranách, které mají peníze na politický marketing. A aby sledoval ty, kteří tady zavádějí ‚startup demokracii‘, to znamená, že investují do určitého politického projektu jednorázově, mají na to prostředky, a doufají, že to vyjde a může se to chytit.“

Jako slabá místa nových pravidel vidí stanovení toho, co vše se má do limitů na kampaň započítávat. Druhou slabinu vidí ve vyčíslení aktivit v on-line prostředí včetně sociálních sítí. „Třetí rovina jsou třetí osoby a jejich zapojení, protože oni sice mají povinnost se registrovat u úřadu, ale je jich tam dneska pár a není to zdaleka dodržováno,“ podotkl Ondráčka.

„Kampaň teď začne, začne ohňostroj a budeme šest týdnů svědky opravdu velkého spurtu do cíle. A mám pocit, že mnohé politické strany běží o život a budou dělat cokoliv a budou hledat všechny prostředky pro to, aby voliče ovlivnily. A myslím si, že budou riskovat i to, že potenciálně potom můžou mít problém a můžou platit pokuty,“ očekává šéf Transparency International.