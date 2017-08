Median: ANO je stále v čele, Okamura posiluje. Piráti a STAN by ve volbách neuspěli

Podzimní volby do Poslanecké sněmovny by podle volebního modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO se ziskem 26,5 procenta hlasů. Druzí sociální demokraté by dostali hlas od 14,5 procenta voličů a třetí komunisty by volilo 13 procent hlasujících. Do sněmovny by se dostalo sedm stran, včetně SPD Tomia Okamury.