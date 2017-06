Prezidentem by se podle průzkumu stal Drahoš. Zeman je pro stále více lidí nepřijatelný

Volební model srovnával šance možných dvojic soupeřů ve druhém kole prezidentské volby. Zeman by podle něj prohrál jen s Drahošem. Proti textaři a podnikateli Michalu Horáčkovi by Zeman získal 56 procent, proti europoslanci za TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi 57 procent a proti ministru obrany Martinu Stropnickému (ANO) by Zeman mandát obhájil se 60 procenty.

Horáček kandidaturu ohlásil, o Pospíšilovi a Stropnickém se jako o možných kandidátech mluví. V případném druhém kole bez současného prezidenta by podle volebního modelu získal Drahoš 63 procent a Horáček 37 procent.

Zeman má více přesvědčených voličů, pro více než polovinu lidí je ale nepřijatelný

Větší šance na zvolení Drahoše než Zemana ukázala také otázka na první kolo voleb. Drahoše by vážně zvažovala pětina dotázaných a přijatelný by byl pro dalších 30 procent, nepřijatelný je pro 30 procent a pětina uvedla, že Drahoše nezná. Zemana vážně zvažuje 28 procent lidí a přijatelný je pro 17 procent, nepřijatelný pro 55 procent. Horáček je nepřijatelný pro 57 procent účastníků průzkumu.

Zeman tak má podle Seznamu zhruba 30 procent přesvědčených voličů, Drahoš jen pětinu. Narůstá ale počet lidí, pro které je nepřijatelný Zeman. Loni v září bylo takových lidí 48 procent, letos v dubnu 51 procent a v posledním průzkumu Medianu už zmíněných 55 procent.