Nižší doplatky na léky: Ministr Ludvík doufá, že je sněmovna stihne tento týden

Důchodci a rodiny s dětmi do 18 let zřejmě budou od příštího roku méně doplácet za léky. Roční limity pro děti do 18 let a seniory od 65 let by se měly snížit ze současných 2500 korun na rovnou tisícovku. U důchodců nad 70 let pak na 500 korun. Po překročení limitu pojišťovny vracejí pacientům peníze, které zaplatili navíc. Poslanci budou o této novele rozhodovat zřejmě ještě tento týden.