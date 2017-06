Bouřky budou nejvíc hrozit ve východní polovině Čech, na severu zase lijáky

Meteorologové zpřesnili svou výstrahu před silnými bouřkami, které během středy přecházejí přes Česko. Nejvíce problémů způsobí ve východní polovině Čech, jinde by tak silné být neměly. Po půlnoci budou bouřky a přeháňky slábnout a přecházet do deště, ten ale bude na severu v Ústeckém a Libereckém kraji vydatný a hladiny tamních řek by mohly stoupnout.