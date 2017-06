Median: Volby by vyhrálo ANO. Koalice lidovců a STAN je na hraně volitelnosti

Volby do Poslanecké sněmovny by podle volebního modelu Median v červnu vyhrálo hnutí ANO, které si měsíc po vládní krizi polepšilo a vrátilo se ke 27,5 procenta. Druhá by skončila KSČM s 15,5 procenta, která poprvé v historii modelu předstihla ČSSD.