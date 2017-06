Prezident se pokusí hlídat svá ústa, v kritice politiků se zdrží „živočišných termínů“

Vysočinský krajský zastupitel Milan Plodík (KSČM) však prezidenta, který přijel region navštívit, upozornil, že mu taková vyjádření škodí u voličů. Zastupitel to zjistil, když pro Miloš Zemana sbíral podpisy pro prezidentskou volbu a lidé na některá prohlášení hlavy státu reagovali nelibě. „Chtěl bych poprosit, jestli byste si mohl po zbytek funkčního období uložit bobříka mlčení v nevhodných slovech,“ požádal zastupitel prezidenta.

Prezidentova kritika EU: Chybí jí důvěryhodné vedení i koncepce

V diskusi s krajskými zastupiteli hovořil prezident také o Evropské unii. Té podle něj chybí silní, respektovaní a důvěryhodní politici a také koncepční politika. „Evropská unie se musí zbavit záplavy technických směrnic a místo toho přijímat dlouhodobá koncepční opatření,“ řekl Miloš Zeman.

Svoji návštěvu na Vysočině zahájil prezident v krajském městě Jihlavě. Odtud se vydá do Smrčné a do Třeště. V dalších dnech zavítá do Jaderné elektrárny v Dukovanech, bude besedovat s lidmi v Humpolci na Pelhřimovsku a v Heřmanově na Žďársku.

Návštěvou Vysočiny zakončí prezident čtvrté kolo svých cest po regionech České republiky. Poté ho čeká zhruba dvoutýdenní dovolená. I při ní se vydá na Vysočinu, část z ní by měl strávit ve své chalupě v Novém Veselí, zbytek na zámku ve středočeských Lánech.