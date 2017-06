Policisté prověřují, zda ČEZ neposlal do Albánie miliony eur na úplatky

Policie se zaměřila na transakci energetické společnosti ČEZ z roku 2009. Ještě za generálního ředitele Martina Romana poslal ČEZ do Albánie ve dvou transakcích celkem sedm milionů eur (nyní asi 184 milionů Kč) na soukromý účet kosovského lobbisty Nue Kalaje. Napsala to Mladá fronta Dnes (MfD). Úřady v Albánii mají podle deníku podezření, že mohlo jít o peníze použité na úplatky pro tamní politiky a úředníky v době krátce poté, co ČEZ ovládl tamního distributora energie.