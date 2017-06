Kvóty jsou protievropské. Uvědomují si to i ostatní, věří nový tajemník pro evropské záležitosti

Výhrady Česka jsou zřejmé: Přerozdělování migrantů nezastaví jejich příliv, je proto potřeba, aby se EU nejprve zaměřila na země, odkud přicházejí a na zabezpečení hranic, a teprve potom se případně zabývala přerozdělováním. „Jedna věc je to, co nám Evropská komise vytýká, a druhá je to, jakým způsobem se k tomu staví členské státy. Evropská unie jsou členské státy a ty nás ve velké části chápou a jsou schopny pracovat na tom, abychom se v srpnu a září shodli na Evropské radě na jiném postupu,“ míní však Aleš Chmelař.

Vytýkací proces neboli infringement přitom nepovažuje za přehnaný krok, ale za „normální proces“. Upozornil, že jich Evropská komise vede stovky s řadou členských států, a to z mnoha různých důvodů.

Aleš Chmelař ve funkci po necelém čtvrt roce, kdy nebyla obsazená, nahradil Tomáše Prouzu, jenž byl tajemníkem pro evropské záležitosti od nástupu Sobotkovy vlády. Ve srovnání s ním je nový tajemník téměř o patnáct let mladší, sám přiznal, že je mezi tzv. šerpy v Evropské unii „možná nejmladší, ale ne o moc“. Věří však svým schopnostem jednat s vlivnými evropskými politiky, jak ostatně připomněl, má již s prací v Bruselu zkušenosti. Pracoval mj. v think tanku Centre for European Policy Studies (CEPS).

Kromě obhájení českého vztahu k uprchlickým kvótám a prosazení docela jiného postupu se chce také pokusit dostat do Česka další evropské agentury. Bonmot prezidenta Miloše Zemana, že by se mohlo do Prahy přestěhovat sídlo EU z Bruselu, se mu sice nezdá, ale klade důraz například na přivedení Evropského bankovního úřadu. Ten v současnosti sídlí v Británii, která však z Unie odchází.