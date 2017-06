Tabulky na domech připomenou oběti represí komunistického režimu

Za války Veleslav Wahl bojoval proti nacistům, po roce 1948 proti komunistickému režimu. „Jednalo se o skautský odboj a o spolupráci s americkou ambasádou. Také pomohli některým lidem odejít na západ,“ říká Kateřina Ebelová, která svého strýce sice nikdy nepoznala, ale jeho osud ovlivnil život celé rodiny.

Komunisté skupinu odhalili a zatkli. Následoval politický proces. „Obžalovaní byli uznáni vinnými a imperialistická dolarová diplomacie reprezentovaná špiony utrpěla další nezdar,“ komentovala to dobová propaganda.

„Trest smrti provazem. Trest vykonán 16. června 1950,“ čte z rozsudku Kateřina Ebelová. Bylo mu pouhých 28 let. Jeho příběh teď připomíná tabulka na hradčanském domě. „Jde o pamětní tabulky jednotlivých životů a osudů,“ vysvětluje Michaela Stoliová, spoluorganizátorka projektu Poslední adresa.

Na stejné adrese se teď setkávají památníky obětem dvou totalitních režimů. Kámen zmizelých v chodníku připomíná Josefa Růžičku, kterého nacisté poslali do koncentračního tábora, kde zemřel. A i on patří do rodiny Kateřiny Ebelové – byl jejím dědečkem. Dvě totality jí tak vzaly dva příbuzné. „Jakékoli nespravedlivé odsouzení za jakéhokoli režimu je velmi bolestivé,“ poznamenává Ebelová.

Autoři projektu doufají, že další tabulky brzo přibudou. O umístění tabulky bude možné požádat prostřednictví webové stránky posledniadresa.cz. „Jde hlavně o to, aby tyto příklady vyvolaly v lidech zamyšlení nad tím, jaká byla doba a aby se znovu nevrátila,“ vysvětluje Kateřina Ebelová.

Projekt Poslední adresa vznikl v roce 2014 v Rusku. Vede ho občanská iniciativa Fond Poslední adresa, kterou zorganizoval ruský novinář Sergej Parchomenko ve spolupráci s ruskou nevládní historicko-osvětovou organizací Memorial. Českou verzi projektu zaštiťuje Ústav pro studium totalitních režimů, organizace Gulag.cz, sdružení Političtí vězni.cz a Memorial Česká republika. Předobrazem projektu se staly dlažební kostky s názvem kameny zmizelých, tzv. stolpersteiny, které v řadě evropských měst včetně Prahy připomínají oběti holokaustu.