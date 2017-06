Stavět má být rychlejší a jednodušší, schválili poslanci. Lidé přijdou o další práva, varují kritici

Novela stavebního zákona a čtyř desítek souvisejících předpisů má zjednodušit a zrychlit povolovací řízení. Sněmovní verze ale narazila v Senátu i u ekologů nebo ombudsmanky.

Z předlohy totiž v důsledku dřívějších pozměňovacích návrhů ve sněmovně zmizelo například ustanovení dávající šanci účastnit se územního a stavebního řízení osobám, o nichž tak stanoví zvláštní zákon, tedy veřejnosti a například spolkům. Podle ekologických sdružení jde o největší omezení za posledních 25 let. Některé už uvedly, že se nevzdají a budou usilovat o návrat mezi účastníky v územním řízení.

„Lidé se budou nyní muset o to víc bránit proti ničení svého prostředí a krajiny jinými než úředními cestami, například tlačit na místní, krajské i celostátní politiky, využívat média a organizovat petice i protestní akce,“ uvedli zástupci Hnutí Duha a dalších spolků. Lidé podle nich nyní nebudou moci spolurozhodovat o tom, zda chtějí ve svém sousedství obchodní dům nebo park.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) už ale dříve řekla, že se na vstupu dotčené veřejnosti do řízení podle stavebního zákona nic nemění. U řízení, kde se koná proces posuzování vlivů na životní prostředí, je podle ní účast dotčené veřejnosti zaručena.

Schválená novela umožní mimo jiné sloučit územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Dosud se potřebné formality vyřizují postupně a po každém kroku je možné odvolání.

Stavba domu či chaty jen na ohlášku

Rodinné domy nebo rekreační chaty pak bude možné postavit na pouhé stavební ohlášení bez omezení stavební plochy. Úřad následně vydá souhlas do měsíce. Dosud to šlo jen do 150 metrů čtverečních zastavěné plochy. Ani ohlášení pak nebude potřeba pro skleníky nebo bazény na zastavěném pozemku u rodinného domu nebo chaty.

Předloha zasahuje i do zákona o urychlení výstavby infrastruktury. Stanovuje, že v zastavěném území se povedou elektroenergetická vedení o napětí 400 kV a vyšším nad zemí. Senátoři navrhovali toto ustanovení, které se do zákona dostalo na základě pozměňovacího návrhu poslance Františka Adámka (ČSSD), naopak vypustit.