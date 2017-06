Zemana s rakouským prezidentem pojí rok narození i kuřáctví. Otázka migrantů i jádra je ale dělí

„Pokud jde o obchod, na straně importu i exportu je to vyrovnané s tím, že je tam lehký přesah ve prospěch Česka. Pokud jde o přímé investice, je to obráceně, rakouské jsou několikanásobně vyšší,“ podotknul. Podle něj mají obrovský zájem, aby byla dosažena symetrie v hospodářských a obchodních vztazích.

Poznamenal, že dálniční a železniční spojení mezi Prahou a Vídní, respektive Lincem se zlepšilo, ale dopravní infrastruktura ještě pořád skýtá možnosti zlepšení, což je důležité jak pro cestovní ruch, tak právě pro hospodářský vývoj.

„Co se v posledních letech velmi dobře vyvinulo, jsou přeshraniční spolupráce,“ upozornil Van der Bellen. Důležité jsou v tomto ohledu evropské prostředky v rámci evropské teritoriální spolupráce. Jak Česko, tak Rakousko musí podle Van der Bellena hledět na to, aby byly využity i v příštím finančním období.

Kdyby Česko mělo alpské řeky, možná by Zeman nepodporoval jadernou energetiku

Podle rakouského prezidenta je jen málo témat, u nichž se se Zemanem „shodnou, že se neshodnou“. Rozdílný pohled mají oba státníci na jadernou energii. Rakousko v minulosti ostře protestovalo proti dostavbě jaderné elektrárny Temelín. Alpská republika sice jadernou elektrárnu má, nikdy ji ale nezprovoznila. Rozhodli o tom lidé v referendu. Areál v Zwentendorfu je tak už po několik desetiletí zakonzervovaný.

„V Rakousku panuje konsenzus, že jaderná energie nemá budoucnost. Ale akceptujeme samozřejmě, že je to otázka národní suverenity,“ uvedl Van der Bellen, který v minulosti vedl rakouské Zelené.

Podotkl, že si s českým protějškem „krátce zafilozofovali“ o tom, jak by situace vypadala s jiným výsledkem rakouského referenda. „Já jsem mu (Van der Bellenovi) říkal, co by se stalo, kdyby ono referendum skončilo o půl procenta ve prospěch jaderné energie. Kdyby dnes proti mně seděl, nebyl by zelený, protože by měli v Rakousku velkou fungující jadernou elektrárnu. Kdybych já měl ve své zemi alpské řeky, tak bych možná nebyl zastáncem jaderné energie,“ uvedl Zeman.

Hlavy obou států se pak rozcházejí rovněž v diskusi o migraci a uprchlických kvótách. Podle Van der Bellena to může být i „otázka tradice“. Rakousko za doby války v Jugoslávii přijalo na 80 tisíc uprchlíků z Bosny, mnoho z nich jsou muslimové. „Neměli jsme s tím vůbec žádný problém,“ uvedl rakouský prezident. Podotkl, že s uprchlickou vlnou z arabských zemí je ale nutné věnovat pozornost třeba tomu, aby s příchozími ze států s „protiizraelským prostředím“ nepřibývalo v Evropě antisemitismu.