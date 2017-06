Sněmovna znovu projedná kariérní řád učitelů. Štech hájí i logopedy a poradce

Dva ze tří z pozměňovacích návrhů Senátu se netýkají kariérního řádu jako takového, ale obsahu novely zákona o pedagogických pracovnících. Prvním z nich chtějí senátoři změnit příspěvky pro třídního učitele. Ten podle Štecha aktuálně činí v průměru 400 až 1000 korun měsíčně, ministerstvo chtělo jeho navýšení na 1000 až 1500 korun.

„Senát navrhuje jednorázově 3000 korun, a to bez intervalu. Čili neumožňuje respektovat podmínky ve škole,“ argumentoval ministr. „Znamenalo by to rozpočtově zcela nezajištěných 1,8 miliardy korun, takže je to velmi neodpovědné,“ tvrdí Štech.