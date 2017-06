O prázdninách hrozí dětem úrazy. Třeba při parkouru, který končívá zlomeninami

Vznikl z armádního tréninku překonávání překážek „parcours du combattant“. Cílem sportovce - traceura - je dostat se z bodu A do bodu B co nejjednodušeji a nejrychleji. Parkour zahrnuje běh, skákání, lezení, přeskoky, pohyb po čtyřech. Primárně jde o aktivitu vykonávanou v městských prostorech.

Kromě roky se neměnících míst, kde se děti obvykle zraní, mají poslední měsíce svůj nepřehlédnutelný trend. Je jím parkourové skákání. Nejedná se však o známý sport na koních, ale o činnost zvanou též freerunning, při níž lidé ve velké rychlosti běhají většinou městskou krajinou a skáčou z různých překážek a vyvýšených míst, na něž cestou narazí.

„Musím říct, že je to hit letošního jara a léta. Nebylo dne a nebylo služby, kdy by alespoň jedna zlomenina nepřišla právě z této činnosti,“ varoval před nebezpečnou aktivitou lékař. „Je to něco, co dřív nebylo takhle vidět,“ upozornil Plánka s tím, že je třeba se na zábavu zaměřit a představit dětem její rizika. O parkourovém skákání však rodiče mnohdy vůbec nic netuší.