Změna stavebního zákona komplikuje i výstavbu dětských hřišť

Plochu pro dětské cyklisty slibuje radnice lidem šest let. Podle nového zákona jde ale o komunikaci – podobně jako dálnice, která roste za humny. Projekt se všemi náležitostmi už stál Holohlavy statisíce, a to ještě ani nekopli do země. „Tak to dneska je, to je projekt za 600 tisíc,“ říká starosta Holohlav Miloš Malínský (nez.).

A to je jenom začátek. Tři čtvrtě roku trvalo územní řízení, možná stejně dlouho teď budou čekat na stavební povolení. Ještě loni si mohl starosta povolit hřiště sám, pak ale přišla změna zákona. Teď musí o povolení žádat stavební úřad v krajském městě. Tam se teď podobných žádostí kupí tolik, že úředníci už šanony skoro nemají kam dávat.

Kromě běžných silnic musí od loňska řešit třeba i polní cesty nebo právě dětská hřiště pro velkou část kraje. A agenda rychleji přibývá, než ubývá. Teď v Hradci Králové vyřizují teprve žádosti z loňského října.

Práce je hodně, ale lidí málo. Sehnat posilu je pro úřady prakticky nemožné, zvlášť při nástupním platu, který je podle tabulek 16 tisíc korun hrubého. V Hradci proto úředníka marně hledají už skoro rok.

„Úřad mzdami samozřejmě nemůže konkurovat soukromým firmám. Navíc je to hodně odborná práce, takže ty možnosti jsou velmi omezené,“ vysvětluje mluvčí magistrátu Hradce Králové Petr Vinklář.

Podobný problém teď trápí většinu úřadů v Česku. Starosta Malínský se ale hřiště vzdát nechce. Nakonec ho prý určitě postaví. I když je skoro jisté, že stavební povolení už letos získat nestihne.