Babiš povede ANO ve středních Čechách, Faltýnek na Vysočině

„Krajská organizace mě navrhla a já jsem to akceptoval,“ řekl Babiš. Důvodem bylo to, že ve středních Čechách nemělo ANO jiného lídra a že se nechtěl vyhýbat debatám se svými soupeři, uvedl.

Babiš se ve středních Čechách utká mimo jiné se svým rivalem, předsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem, předsedou sněmovny Janem Hamáčkem (ČSSD), lídrem SPD Tomiem Okamurou nebo předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. Právě s Bartošem měl Babiš v neděli diskutovat v Otázkách Václava Moravce, účast ale odřekl, údajně kvůli nemoci člena rodiny. V kampani ale dál pokračovat celý týden. Podobně se vyhnul i debatě o svých kauzách počátkem května.

Dvojkou středočeské kandidátky bude bývalý hokejový brankář Milan Hnilička. „Mám radost, že máme opět spousty skvělých nových lidí. Mají jasnou strategii, co chtějí v politice pro lidi udělat. Výhodou je, že si to nemuseli vysedět jako v tradičních stranách. Jsou to lidé, kteří něco umí, takové lidi česká politika potřebuje,“ komentoval to Babiš.

Jasno už je o lídrech ve všech krajích

Vedení ANO rozhodlo také o tom, že místopředseda hnutí a šéf jeho poslanců Jaroslav Faltýnek bude volebním lídrem na Vysočině. Nahradil ministra financí Ivana Pilného, který mandát poslance obhajovat nechce.

Místo Faltýnka v čele olomoucké kandidátky převzal hejtman Ladislav Okleštěk. Stejně jako moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák si bude muset v případě zvolení vybrat mezi funkcí hejtmana a poslance, uvedl Babiš.

V Jihočeském kraji zůstala v čele kandidátky poslankyně Radka Maxová, která dostala přednost před Babišovým poradcem pro zdravotnictví Adamem Vojtěchem - ten bude trojkou jihočeské kandidátky.