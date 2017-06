Schránku se současnými předměty i vzkazy uloží u Zborova do zrekonstruované mohyly

V historické uniformě a s vlajkou legií v Rusku přišel na Vítkov se svými kolegy Jiří Charfreitag. Jeho praděd Vratislav u Zborova přímo bojoval. „To bylo velice důležité z pohledu našeho státu a jsem rád, že můj praděda u toho byl,“ říká Charfreitag

Vstoupil nejprve do České družiny a bojoval též v srbské dobrovolnické armádě. S legiemi prošel celou ruskou anabázi. „Byl zahleděn do hvězd, byl to matematik, který i na Sibiři našel jednu hvězdu, což potvrzují i dobové tisky,“ popisuje legionářův pravnuk.

Přestože u Zborova bojovalo pouze několik tisíc mužů, patří tato bitva k zásadním momentům novodobé české historie. Poprvé po 300 letech bojovalo české vojsko pod českými prapory za svobodu vlasti.

„Je to nejenom obrovské vojenské vítězství, ale politické vítězství, protože Rakousko musí v té době informovat i v domácích médiích, že u Zborova bojovala československá brigáda,“ vysvětluje Eduard Stehlík, ředitel odboru válečných veteránů ministerstva obrany.