O Bakalu se kvůli OKD zajímají Švýcaři. Prošetřují převody za miliardy

Výběr událostí kolem společnosti OKD:

Duben 2015 - Podnikatel Zdeněk Bakala, jehož působení v OKD je terčem kritiky, opustil představenstvo New World Resources (NWR), majitele OKD. Zůstal mu poloviční podíl ve skupině CERCL Mining, bývalé BXR Mining, která držela podíl v NWR.

9. prosince 2015 - NWR navrhla uzavření Dolu Paskov na konci roku 2016, plán s tím přitom počítal až o rok později.

14. ledna 2016 - Ministři průmyslu, financí a práce jednali s vedením OKD a věřiteli. Stát nabídl, že je ochoten koupit za jednu korunu zakonzervovaný důl Frenštát, ve kterém se zkušebně těžilo pouze koncem 80. let minulého století.

2. února 2016 - OKD oznámila, že chce do tří let propustit polovinu zaměstnanců. Později vzalo vedení firmy svá slova zpět.

24. února 2016 - Novým vlastníkem NWR se stala skupina Ad Hoc Group (AHG), která sdružuje tři britské investiční společnosti. Má 60 procent hlasovacích práv. Skupina CERCL se rozhodla z OKD odejít. Transakce byla dokončena 9. března.

3. března 2016 - OKD oznámila, že chce těžbu v Dole Paskov ukončit na konci roku 2016. Zveřejnila i plán, podle kterého sníží počet pracovníků asi o 1300.

12. března 2016 - Deník MfD napsal, že o část firmy OKD mají zájem obchodníci s uhlím Petr Otava a Petr Paukner.

7. dubna 2016 - Skupina AHG navrhla, aby záchranu OKD spolufinancoval stát. Počítá s uzavřením Paskova.

13. dubna 2016 - Skupina Arca Capital slovenského miliardáře Pavola Krúpy navrhla skupině AHG, že od ní OKD koupí. AHG na návrh, podobně jako ten od Pauknera a Otavy, nereagovala.

21. dubna 2016 - AHG nabídla, že státu OKD prodá za méně než 150 milionů eur (asi čtyři miliardy Kč). Mládek řekl, že není zajímavé koupit bezcenné akcie.

25. dubna 2016 - NWR uvedla, že pokud se nedohodne se státem na restrukturalizaci OKD, zváží návrh na insolvenci a ukončení hornické činnosti. Vláda to odmítla jako nátlak.

3. května 2016 - OKD podala sama na sebe insolvenční návrh. Spojila ho s návrhem na reorganizaci. V návrhu uvedla, že má více než 650 věřitelů, kterým dluží přes 17 miliard Kč.

9. května 2016 - Krajský soud v Ostravě poslal OKD do úpadku. Insolvenčním správcem jmenoval Leeho Loudu.

11. května 2016 - Vláda schválila příspěvek pro propouštěné zaměstnance OKD. Horníci by měli dostávat 8000 a ostatní pracovníci 7000 korun měsíčně, a to tři měsíce až pět let.

23. května 2016 - Finančník Pavel Tykač nabídl, že odkoupí OKD; koncem července zájem o koupi firmy ztratil.

26. května 2016 - Krajský soud v Ostravě předběžným opatřením omezil možnost mateřské firmy NWR rozhodovat o OKD.

1. června 2016 - Soud ustanovil věřitelský výbor firmy.

17. července 2016 - O hospodaření OKD se začala zajímat protikorupční policie. NWR neuspěla u Vrchního soudu v Olomouci s odvoláním proti předběžnému opatření soudu, kterým byl výkon jejích akcionářských práv v OKD podřízen souhlasu věřitelů či soudu. OKD má podle soudu na uspokojení pohledávek věřitelů v celkové výši bezmála 17,3 miliardy Kč majetek v hodnotě 6,75 miliardy Kč.

25. července 2016 - Louda neuznal dvě pohledávky největšího věřitele OKD. Jde o pohledávky za více než 10 miliard Kč, jež přihlásila Citibank. O den později Louda popřel i platnost pohledávek za 1,888 miliardy Kč, které přihlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu.

27. července 2016 - Vláda rozhodla, že stát OKD půjčí 700 milionů Kč. Podle opozice půjde o dar.

4. srpna 2016 - Investiční fondy Ashmore Group, M&G a Gramercy, které se spojily do uskupení Ad Hoc Group (AHG), rozporují snahu OKD a Loudy popřít pohledávky Citibank.

10. srpna 2016 - Pohledávky věřitelů OKD Krajský soud v Ostravě potvrdil podle návrhu Loudy. Pohledávky Citibank zůstaly neuznány. Uznané pohledávky dosahují téměř tří miliard Kč.

11. srpna 2016 - Věřitelé OKD rozhodli o tom, že firma půjde do reorganizace. OKD tak bude dál těžit a vydělávat.

15. srpna 2016 - Stát prostřednictvím ministerstva financí uzavřel s OKD smlouvu na úvěr 700 milionů korun. Následně bylo oznámeno, že stát do OKD dosadí vlastního finančního i provozního ředitele.

29. srpna 2016 - Předsedou věřitelského výboru OKD se stala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

11. října 2016 - Druhé přezkumné řízení ve věci OKD. Pohledávku polské společnosti Kopex ve výši 153 360 korun Louda uznal, pohledávku Veolia Průmyslové služby za 1,22 miliardy korun odmítl.

10. listopadu 2016 - OKD podala u Krajského soudu v Ostravě žalobu na NWR a Bakalu. Žádá po nich 24,5 miliardy korun.

15. listopadu 2016 - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) řekl, že nevidí žádný důvod pro rozšíření státní podpory pro OKD.

22. listopadu 2016 - Insolvenční soud prodloužil OKD lhůtu na vypracování reorganizačního plánu do 12. dubna 2017.

23. listopadu 2016 - Věřitelský výbor schválil návrh představenstva, podle kterého OKD ukončí těžbu v Dole Paskov 31. března 2017.

16. prosince 2016 - Představenstvo OKD odvolalo z funkce předsedy představenstva Dalea R. Ekmarka a novým předsedou zvolilo ředitele právní služby OKD Jana Solicha.

20. prosince 2016 - OKD požádala vládu o státní pomoc na útlum Dolu Paskov ve výši až 723 milionů korun. Ministr Mládek poté řekl, že nevidí důvod finančně pomáhat OKD ve chvíli, kdy šachty nevlastní státní podnik Diamo. Ministr financí Andrej Babiš řekl, že s další finanční pomocí OKD nepočítá.

23. ledna 2017 - Ministr Mládek řekl, že navrhne, aby státní podnik Diamo odkoupil OKD za jednu korunu. Ministerstvo průmyslu příslušný materiál předloží do připomínkového řízení.

20. února 2017 - Vláda neschválila Mládkův návrh, aby Diamo koupilo OKD. Hlasy ministrů za ČSSD nestačily. Hrozba neřízeného vývoje se zvýšila, uvedl Mládek na twitteru.

2. března 2017 - Vedení OKD oznámilo, že v procesu hledání strategického investora obdrželo dvě finální nabídky.

21. března 2017 - Podle MF soukromí investoři nepředložili takovou nabídku, která by umožňovala reálně předpokládat schválení reorganizačního plánu a úspěšnou reorganizaci OKD.

22. března 2017 - Ministr Babiš řekl, že stát by případně koupil OKD řádově za desítky milionů korun.

23. března 2017 - Podle MF by státní podnik Prisko mohl za akcie OKD zaplatit zhruba 80 milionů korun.

31. března 2017 - OKD končí těžbu v Dole Paskov.

6. dubna 2017 - Doly OKD koupí státní podnik Prisko za 80 milionů korun.

10. dubna 2017 - OKD předala Krajskému soudu v Ostravě reorganizační plán.

1. června 2017 - Krajský soud v Ostravě odročil na 24. srpen schůzi věřitelů OKD, jež se měla původně konat 15. června.