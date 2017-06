Vláda chce splatit dluhy z minulosti. Tři nejzanedbanější kraje možná dostanou 42 miliard

Tři nejzanedbanější kraje v Česku by mohly od vlády dostat 42 miliard korun. Plánem se začali zabývat ministři. Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj většinou poničila těžba surovin a její útlum pak vyvolal další problémy. První peníze by mohly do regionů zamířit už letos. Mají pomoci zlepšit podmínky pro život i práci a zamezit tak odlivu tamních obyvatel.