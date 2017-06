Česko žhne, v jižní části republiky hrozí požáry. Ochladí se až ve čtvrtek

Otázky do Hyde Parku ČT24 můžete posílat také prostřednictvím Facebooku – napište je do aplikace Dotazy pro hosta – nebo Twitteru (k tweetu připojte hashtag ‪#‎hpct24). Můžete také posílat videodotazy přes aplikaci iReportér.

Po pátečních bouřkách či krupobití Česko opět vysychá. Teploty stoupají a nejméně do úterý, ale spíše až do středy se to nezmění. Platí proto varování před požáry, a to v celém Jihočeském kraji, ve většině Jihomoravského, Zlínského a Plzeňského kraje a také na Třebíčsku na Vysočině.