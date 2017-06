Mynářova oslava: Hochům z Hradu podle Mathého narostla křídla. Měli židle ze Španělského sálu?

„Je to politický polosvět, který je navázán na mocenskou skupinu kolem prezidenta Zemana, do které patří lidé bez ohledu na to, v jaké jsou zrovna straně,“ glosoval gratulanty na Mynářově oslavě komentátor Seznam.cz Jindřich Šídlo. Byli mezi nimi například prezidentův poradce Martin Nejedlý, zástupce čínské firmy CEFC Jaroslav Tvrdík či pražský lobbista Tomáš Hrdlička. Popřát Zemanovu kancléři přišli i bývalí a současní ministři, generální ředitel skupiny ČEZ, majitel agentury Česká sportovní, předseda Českého olympijského výboru, podnikatelé, politici i kardinál Dominik Duka. „Dal jsem obraz, knížku a taky růženec, aby se pan kancléř modlil,“ vyjmenoval své dary kardinál.

Papalášství, myslí si kritici Mnozí však hradního kancléře za pronajmutí zahrad kritizují a jeho oslavu označují za papalášství. „Je to statusový symbol, kdy si státní úředník nemůže pomoct a musí ukázat, že si pořídí padesátiny za tři sta tisíc na Pražském hradě, protože na to prostě má,“ myslí si komentátor Seznam.cz Jindřich Šídlo.

Mynářovi hosté se navzdory kritice na oslavu těšili a občanům mnozí z nich vzkázali, že zahrady na Hradě si může zaplatit každý. „Ceník je vyvěšen na stránkách Správy Pražského hradu,“ usmál se mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Podle bývalé hejtmanky Jany Vaňhové, která kvůli obvinění v kauze ROP Severozápad nedávno pozastavila své členství v sociální demokracii, však byla Mynářova oslava „normální jako u vás doma“. „Je to takový hezký symbol. Zahrady jsou vždy krásné,“ poznamenal podnikatel Václav Daněk. Právní zástupce Kanceláře prezidenta republiky Marek Nespala se řečnicky otázal, kde jinde než právě na Hradě by měl Mynář slavit. „Vám by se to určitě taky líbilo,“ konstatoval předseda pardubické organizace Strana práv občanů Zdeněk Štengl. Ovčáček: Složte se a taky budete mít večírek Pro server iDnes.cz kancléř avizoval, že se celkovými náklady na oslavu vejde do 300 tisíc korun. Za pronájem Jižních zahrad Pražského hradu zaplatil 180 tisíc. „Je hezké, když pan kancléř přispěje do rozpočtu Správy Pražského Hradu,“ řekl Ovčáček a poradil zástupcům médií, že kdyby se složili, taky by mohli mít večírek na vrchu Opyš.

Prezident dolních deseti milionů, jak se Miloš Zeman rád označuje, je zřejmě jediná česká hlava státu, která toleruje, aby jeho úředníci slavili narozeniny na Hradě. Na otázku, zda se za éry Václava Klause a Václava Havla konaly podobné oslavy zaměstnanců, mluvčí Správy Pražského hradu odpověď nedal. „V rámci takto široce pojatého časového období takovéto informace neevidujeme,“ napsal mluvčí Správy Pražského Hradu David Šebek. Podle zaměstnanců Hradu z dob Zemanových předchůdců si v prostorách nebo zahradách Pražského hradu úředníci oslavy nedělali. Klausovi lidé to však s ohledem na oslavence Mynáře nechtěli komentovat veřejně. Mynářův předchůdce z Havlova období Ivo Mathé oslavu kritizuje i proto, že Hrad je pro veřejnost hůře dostupný než kdykoliv dřív.

„Hochům narostla křídla a dovolují si takovéto věci. Souvisí to s přístupností areálu Hradu. To, co se teď děje, je skandál. Není žádné nebezpečí nebo bezpečnostní riziko. Oni se tam prostě jenom opevňují jako za Husáka. A za zavřenými dveřmi si dovolují i takové věci jako oslavy v zahradách soukromých lidí,“ míní bývalý Havlův kancléř Ivo Mathé. Na Hradě slavil už Nejedlý Vratislav Mynář není prvním ze Zemanova okruhu, kdo slaví na Hradě. „Zřejmě záviděl svému příteli Martinu Nejedlému, který slavil padesátiny loni v královském letohrádku Belvedér, přestože není na Hradě oficiálně zaměstnán. Tak je to zřejmě jako druhý ročník stejné akce,“ podotknul Jindřich Šídlo.

„Je to podle mě signál, že prezident, který o sobě říkal, že bude prezidentem dolních deseti milionů, se nakonec chová jako úplně stejný papaláš jako ti před ním. Když máte vlastního kancléře nebo poradce, který si v Letohrádku královny Anny pořádá mecheche, tak to je to, čemu jsme říkali papalášství, ne?“ Martin Jaroš marketingový expert