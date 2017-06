Bartoš: Přes transparentnost vlak nejede. Prosazovat ji chceme z vlády i z opozice

Babiš se rozhodl, že bude dělat teleshopping, ne diskutovat

„Pan Babiš je velmi silný v kramflecích, když on řídí diskusi, když on kontroluje, co říká, jak to říká, jak to má vyznít, on a celý jeho tým. Dlouhodobě je vidět, když pan Babiš je pozván do nějaké debaty, která mu není příjemná, nebo kde má někoho, kdo třeba těm problémům více rozumí než on, tak jemu ta konfrontace prostě nevyhovuje,“ řekl Bartoš k Babišově neúčasti v diskusním pořadu ČT.

„On tím ztrácí politické body, které si za své peníze buduje v rámci své kampaně a evidentně prostě vsadil na kartu, že bude v rámci své kampaně dělat teleshopping. Do debaty nad seriózními tématy, kde by měl vysvětlovat, nebo tu svoji vizi představit jinak než že ji nasype do lidí přes internet a na své tour po České republice, tak se asi bojí, není mu to příjemné,“ dodal předseda Pirátů.