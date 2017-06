Zemanův expertní tým řešil převod technologií do praxe i peníze na vědu

„Především pana prezidenta zajímal transfer technologií do praxe a také to, jak to bude vypadat dále s těmi centry, která tady byla vybudována v posledních letech,“ řekl po schůzce Bělobrádek.

Převod vynalezených technologií do praxe je podle člena představenstva Škody Auto Wojnara největší překážkou v automobilovém průmyslu. „Tady si myslím, že je před námi ještě hodně práce, abychom byli rychlejší a nezaostávali za Evropou a Spojenými státy,“ uvedl. V automobilovém průmyslu se podle něj zvýšil počet vývojářů až o 60 procent, takže dnes je jich zhruba 8000. „Potřebujeme regulace, které by nebrzdily vývoj,“ dodal.

„My se Škodovkou a dalšími firmami z Automotive spolupracujeme dlouhodobě. Vytvořili jsme národní inovační platformy, kde jednotlivé sektory průmyslu samy projednávají to, kam je potřeba investovat evropské i soukromé peníze, aby se zvýšila konkurenceschopnost České republiky,“ uvedl Bělobrádek.