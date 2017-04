Odbory žádají růst platů o 10 procent už od září, premiér mluví o lednu 2018

Odbory žádají přidání o deset procent pro všechny, a to od září. „Vnímáme situaci ve státním rozpočtu, ale ten skončil přebytkem 62 miliard. Vláda tento týden řekla, že chystá investice. Nejlépe se investuje do vlastních zaměstnanců. Když chce někdo stát řídit jako firmu, doufám, že požadavek podpoří,“ řekl předák ČMKOS Josef Středula s odkazem na ministra financí Andreje Babiše (ANO). Podotkl, že se blíží sněmovní volby a o výsledcích jednání se dozvědí voliči.

„Jsem přesvědčen, že růst platů musí odpovídat situaci na trhu práce. Situace v sociálních službách, ve zdravotnictví, na úřadech práce či na finančních úřadech není vůbec jednoduchá, stát obtížně shání zaměstnance. Platy by měly být motivační,“ uvedl premiér. Dodal, že jeho kabinet rozhodl o přidání už třikrát a „cílem je zvýšit platy i počtvrté“, a to k 1. lednu 2018.

Ministerstvo práce nyní propočítá, kolik by přidávání stálo státní rozpočet navíc. Další jednání by se mělo konat podle Sobotky nejpozději v červnu, zúčastnit by se ho měli i šéfové dalších koaličních stran – ANO a lidovců.

Vláda by měla projednat také návrh nařízení, díky němuž by si mohli od července přilepšit pracovníci kulturních zařízení či sociálních služeb. Místo devíti platových tabulek by jich mělo být jen šest, lidé s nižšími výdělky by se tak přesunuli do vyšších stupnic.