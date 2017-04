ŽIVĚ: Poslanci budou schvalovat změny ve vzdělání zdravotních sester

Předloha o nelékařských povoláních stanoví, že zdravotní sestry nebudou potřebovat vysokoškolské vzdělání. Stačila by jim střední zdravotnická škola a rok vyšší odborné školy. Poslanci chtějí v zákonu zakotvit rovněž podmínky mimo jiné pro povolání terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny a terapeuty chronických ran.

U řidičských průkazů spočívá navrhovaná změna v tom, že lidé by mohli žádat o jeho vydání nebo výměnu na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností, nejen v místě trvalého bydliště jako nyní. K žádosti by už navíc nepřikládali papírovou fotografii.

Po odkladech by se dolní komora mohla začít zabývat poslaneckou ústavní novelou o snazším vysílání českých vojáků do některých misí v zahraničí. Opoziční ODS do programu prosadila předlohu o růstu výdajů státu na obranu. Na programu je rovněž předloha ministra Jana Chvojky (ČSSD), podle níž by veřejný ochránce práv dostal oprávnění sledovat dodržování práv zdravotně postižených lidí.