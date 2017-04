Jeden pečovatel i na třicet klientů, mzda 18 tisíc. Domovy pro seniory hrozí omezováním péče

„To, že tito pracovníci dostanou o tisíc korun měsíčně hrubého více, nezažene myšlenky, že by mohli jít dělat do stravovacího zařízení, do baru, protože tam dostanou o několik tisíc více za méně náročnou práci,“ uvedl.

„Každoročně jsme navyšovali platy pracovníkům v sociálních službách. Co se týče posledního kroku, tam jsme se shodli s odbory i jinými resorty, že se zruší ty tarify, které jsou pod úrovní minimální mzdy, protože to by u nás už ani nemělo existovat,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Ministerstvo práce chce situaci řešit změnou platových tarifů. Vládě předkládá návrh nařízení, podle něhož by tarifních tabulek mělo být od července místo devíti šest. Lidé z nejnižších stupňů by se posunuli do vyšších a přilepšili si.

Vedle personálu v sociálních službách by si mohli přilepšit i lidé v kulturních zařízeních, umělci či zdravotní sestry. Ministerstvo financí se změnou, která by znamenala zvýšení výdajů z rozpočtu, nesouhlasí. Podle podkladů pro vládu by ve druhém pololetí stát musel navíc vydat 1,08 miliardy korun a kraje a obce 763,9 milionu.

Podle Žitníkové by v sociálních službách přesun do vyšších tabulek stál do konce roku 600 milionů. Odbory požadují, aby se pracovníci nepřeřadili do třetí, ale do šesté tarifní stupnice, kde jsou zdravotníci. To by vyšlo asi na 800 milionů korun. Podle Horeckého by na stabilizaci sociálních služeb bylo třeba asi 1,2 miliardy korun.