Důtka pro soudce, který urážel migranty a neziskovky, platí. Neuspěl se stížností

Kárný senát žalobě vyhověl u článků Zpráva o putování do Němec a Dopis dezorientovaného běžence, a naopak nevyhověl u článku Zpráva evropského komisaře o stavu lidských práv v Musulmanské Lhotě. Ten senát označil za zjevnou satiru bez vulgarit, která vychází z reálných událostí. Dva texty s uprchlickou tematikou jsou ovšem podle senátu na hranici vkusu a slušnosti, v některých případech ji překračují.

Kdyby dva sporné články napsal někdo jiný, nemohly by se podle rozsudku stát důvodem pro zásah veřejné moci. Jsou sice názorově vyhraněné, ale nehlásají žádnou nenávistnou ideologii, nevyzývají k ničemu nezákonnému. Miloš Zbránek je ovšem soudce, který by měl být zdrženlivější a musí dbát na to, aby nenarušil důstojnost soudcovské funkce, mínil kárný senát Nejvyššího soudu.

Ústavní soud: soudce má být veřejnou autoritou 24 hodin denně

Ústavní soud stížnost proti trestu zamítl. Je toho názoru, že soudce má být pro veřejnost autoritou, musí proto dobře zvažovat formu, jak prezentuje postoje. Podle ústavních soudců důtka nebyla porušením práva na svobodu projevu, která je u soudců limitovaná jejich postavením. V nálezu ÚS opakovaně zaznělo slovo zdrženlivost, stejně jako konstatování, že soudcovská funkce přináší výsady i omezení.

„Soudce je soudcem 24 hodin denně a přísnější požadavky na jeho chování se uplatní i v jeho běžném občanském životě,“ uvedl ústavní soudce zpravodaj Vladimír Sládeček a dodal, že pokud publikuje soudce satirické texty, které mají zřetelný politický podtext, musí brát na zřetel, že tato vyjádření mohou mít ve společnosti silnější dopad.