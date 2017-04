Miliardář Shenar byl obviněn za podvody se solárními panely. Stát měl obrat o 70 milionů

„Trestné jednání mělo být spácháno v souvislosti s prodejem několika obchodních společností společnosti ČEZ, kdy příjmy plynoucí z těchto prodejů nebyly obviněným přiznány příslušnému správci daně,“ sdělila Petra Ulrichová z Vrchního státního zastupitelství Radiožurnálu.

„Dokážete si představit, že prodám společnosti ČEZ společnosti a prostě to jen tak nezdaním? Že to pirátsky risknu? Nezlobte se, to je tak legrační, že to ani nemůžu komentovat,“ vyjádřil se pro Českou televizi sám obviněný. Radiožurnálu řekl, že si je jist, že se případ vůbec nedostane k soudu.