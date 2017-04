CVVM: Volby by jasně vyhrálo ANO, ČSSD ztrácí, lidovci se Starosty by neprošli

Volby do sněmovny by v dubnu vyhrálo hnutí ANO s víc než třetinou hlasů, druhá ČSSD proti březnu výrazně ztratila na 16 procent. Lidovci s hnutím STAN (Starostové a nezávislí), kteří půjdou do podzimních voleb v koalici, by dohromady deset procent potřebných pro vstup do sněmovny neměli. Vyplývá to z volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Poslance by měli také komunisté, ODS a TOP 09.