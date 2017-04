Babiš vládě vysvětloval dluhopisy. Sobotka označil jeho materiály za pamflet

Babiš neví, zda sociální demokraty svým vysvětlením uspokojil, věc totiž podle něj stále politizují. Opakované otevírání tématu považuje za organizovanou kampaň. „Finanční správa kontroluje korunové dluhopisy od začátku, udělali tam asi 1080 úkonů, nehrozí žádná lhůta z prodlení. Zkontrolovali 233 firem, doměřili daň ve výši 87 milionů korun a v případě, že spatřili trestný čin, tak určitě podají trestní oznámení,“ řekl.

Sobotka: Je to pamflet

„Musím říci, že s tím, co předložilo ministerstvo financí, spokojen nejsem. Byl jsem velmi nemile překvapen nízkou úrovní materiálu, který byl do vlády předložen,“ postěžoval si premiér. „To, co pan ministr předložil, je politický pamflet,“ zkritizoval Babiše Sobotka, který od daňové správy očekával analytický materiál.

Novináře premiér informoval, že ministři za sociální demokracii uplatnili své výhrady a položili doplňující otázky zástupcům daňové správy. „I po dnešku chybí jistota, že finanční správa skutečně zkontroluje všechny, koho je v souvislosti s korunovými dluhopisy potřeba zkontrolovat,“ dodal Sobotka.

Sobotka doufá, že trvalý tlak veřejnosti i části kabinetu povede k tomu, že Finanční správa nic nepodcení a všem bude měřit stejným metrem. „Není jasné, zda a v kolika případech podala správa trestní oznámení,“ dodal Sobotka na tiskové konferenci.