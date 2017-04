Pátrání po neznámé lidické oběti pokračuje. Badatelé žádají o pomoc

Pětasedmdesát let od vyhlazení Lidic známe jména všech mužů, které tehdy nacisté popravili. Až na jednoho. Z vesnice zřejmě nepocházel a přijel do ní až těsně před tragédií. Nacisté Lidice srovnali se zemí v červnu 1942 jako pomstu za atentát na Reinharda Heydricha. Muže popravili a ženy poslali do koncentračních táborů, stejně jako většinu dětí.