Praktičtí lékaři žádají více kompetencí při psaní předpisů

Na venkově je situace ještě svízelnější. „V pohraničních nebo venkovských regionech, kde to pro pacienta často znamená cestu autobusem dlouhou několik desítek kilometrů ke specialistovi, to problém je,“ říká předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Podle praktických lékařů péči o pacienty v některých případech vážně omezuje to, že praktik sám nemůže předepsat některé léky, například kortikoidy nebo moderní léky na cukrovku. Své pacienty musí posílat ke specialistovi i v situacích, kdy to podle nich není nutné.

Zástupce praktických lékařů viní právě platná preskripční omezení. Po podzimním jednání na ministerstvu věřil, že se situace změní, ale v současnosti už tak optimistický není. „Z našeho pohledu nedošlo k nějakému zásadnímu vývoji situace,“ uvedl Petr Šonka.

Dosavadní omezení preskripce neznamená, že by praktický lékař nemohl lék napsat vůbec. Pacient si však v takovém případě musí medikamenty sám zaplatit. Když recept napíše specialista, lék uhradí pojišťovna.

Heger chce omezení zrušit, Ludvík počká na koncepční materiál

Omezení pro praktiky chtěl až na výjimky úplně zrušit poslanec a bývalý ministr zdravotnictví za TOP 09 Leoš Heger. „Praktici musí mít větší pravomoc, protože tvoří základní kostru systému a jsou schopni velmi zkušeně vytřídit banality od vážných záležitostí,“ tvrdí Heger.

Jeho návrh ale mezi členy zdravotnického výboru narazil. Nepodpořilo ho ani ministerstvo zdravotnictví. Podle nového šéfa resortu by kvůli natolik závažné změně měl vzniknout koncepční materiál. „Domnívám se, že je to otázka roku nebo dvou, kdy se to dostane do všeobecné úpravy,“ uvedl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD).

Ministerstvo zdravotnictví zatím lékařům doporučilo jednání s lékovým ústavem, který může měnit pravidla nikoliv plošně, ale u konkrétních medikamentů. Od května by se tak praktikům nově měly rozvázat ruce u předepisování léků na zvětšenou prostatu.