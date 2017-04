Dojet vlakem do Budějovic bude obtížné. Výluky odříznou většinu tratí

Výluka potrvá až do 4. května, tedy necelé dva týdny. Od pátku 28. dubna ale budou opatření ještě složitější, protože se vyloučený úsek prodlouží do Plané nad Lužnicí a některé náhradní autobusy pojedou z Českých Budějovic dokonce až do Olbramovic. Navíc České dráhy oznámily, že náhradní autobusy pojedou i za osobní a spěšné vlaky, které jezdí z Tábora do Benešova, a to v celé trase. Společnost Arriva vlaky, která provozuje víkendové vlaky z Prahy do Nové Pece, potom oznámila, že nahradí své spoje autobusem v celé trase.

Fakta Ze kterých vlaků se bude přestupovat již v Olbramovicích R 703 (z Prahy v 6:32)

R 705 (z Prahy v 7:12)

Ex 531 (odjezd z Prahy v 7:42)

R 707 (z Prahy v 8:12)

R 709 (z Prahy v 9:12)

Ex 1543 (z Prahy v 9:42)

R 711 (z Prahy v 11:12)

R 713 (z Prahy ve 10:12)

R 715 (z Prahy ve 13:12)

Ex 1545 (z Prahy ve 13:42)

R 717 (z Prahy ve 14:12)

Ex 533 (z Prahy ve 14:42)

R 724 (výchozí z Veselí nad Lužnicí v 7:37)

Ex 534 (z Č. Budějovic v 7:53)

R 722 (z Č. Budějovic v 8:05)

Ex 1540 (z Č. Budějovic v 8:53)

R 720 (z Č. Budějovic v 9:01)

R 718 (z Č. Budějovic v 10:05)

R 716 (z Č. Budějovic ve 12:05)

R 714 (z Č. Budějovic ve 13:01)

Ex 1542 (z Č. Budějovic ve 13:53)

R 712 (z Č. Budějovic ve 14:05)

Ex 532 (z Č. Budějovic ve 14:53)

R 710 (z Č. Budějovic v 15:01)

Výluka na trati Budějovice–Summerau od 24. dubna do 3. května Současně s výlukou trati do Prahy bude i výluka na trati na hranice s Rakouskem. Nejvýrazněji to postihne linecké expresy, které jedou po obou tratích, náhradní autobusy za ně tedy pojedou z Tábora až do rakouského Summerau a během rozšířené výluky některých vlaků z Olbramovic do Summerau. V náhradním autobusu tak cestující stráví zhruba polovinu ze čtyřhodinové cesty. Osobní vlaky nebudou jezdit zprvu mezi Velešínem a Summerau, od soboty 29. dubna se výluka prodlouží až do Včelné. Poslední dva dny výluky pak bude výluka už jen mezi Včelnou resp. krajským městem a Kaplicí. Výluka na trati Plzeň–Budějovice od 24. do 26. dubna

Do Českých Budějovic v současnosti jezdí rychlíky či expresní vlaky z pěti směrů – z Brna, Lince, Prahy (přes Tábor a také přes Písek), ale i Plzně a Českého Krumlova. A výluky je zastaví všechny. Výluka na trati do Plzně bude ale podstatně skromnější než ta, která vypukne směrem na Prahu. Od pondělí do středy nebudou vlaky jezdit mezi Českými Budějovicemi a Zliví. Náhradní autobusy za osobní vlaky a za rychlíky, které tudy jezdí přes Písek do Prahy, budou končit ve Zlivi, zatímco do plzeňských rychlíků se bude z autobusů přestupovat až v Číčenicích. Výluka na trati České Budějovice – Český Krumlov 27. dubna