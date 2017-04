D1 v noci zastavila výjimečná uzavírka, skončila včas

Demolice mostů mezi Šternovem a Ostředkem na Benešovsku a u Koberovic na Pelhřimovsku začala v sobotu po 19:00, tranzitní doprava úsek mezi 21. a 90. kilometrem objížděla přes Tábor.

Provoz se silničářům podařilo obnovit v plánovaný čas. „V 9:00 se začaly odstraňovat značky, policie byla informována o tom, že může na dálnici pustit provoz,“ uvedl Ivan Čásenský, který má na starosti stavební dozor. Kolem třetí odpoledne pak skončila poslední omezení, kvůli kterým se na místech, kde bývaly dva zbourané mosty, jezdilo pouze jedním pruhem.

U Šternova začalo bourání později, ztrátu se podařilo dohnat

I když vše nakonec dobře dopadlo, večer to tak nebylo. Problém se objevil u Šternova, kde kvůli večerní koloně začala uzavírka ve směru na Prahu, a tím pádem i bourání později – místo v sedm až ve čtvrt na devět.

Časovou ztrátu se ale stavebníkům podařilo dohnat. „Technické problémy nebyly, technologie, které měli zvolené na bourání, byly správné,“ uvedl Ivan Čásenský. Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Studeckého bylo u Šternova nasazeno více techniky: „Přes pozdější zahájení byla dálnice zprovozněna včas.“

Na noční demolici mostů – které musely padnout hlavně proto, že podle ŘSD nevyhovovaly svou šířkou budoucím rozměrům modernizované D1 – se přišly podívat desítky lidí z okolí. Mohli pak sledovat, jak hydraulické nůžky rozebíraly armaturu, dokud nepovolily i poslední pruty, které mosty držely.

Cizinci netrefili, jeden na dálnici raději počkal

Ačkoli silničáři vyhlásili dlouhou objížďku, která vedla od Mirošovic k Humpolci, a to po silnicích I. třídy přes Tábor a Pelhřimov, zdaleka ne každý si všiml šipek nabádajících ke sjezdu. Když pak nepoučení řidiči dojeli k uzavírce, nevěděli kudy kam. Potíže měli hlavně cizinci, řidič polské dodávky se nakonec rozhodl počkat na dálnici půl dne, než ji otevřou. „Nejsou vůbec žádné informace,“ postěžoval si.

Dělníci v neděli ráno nahrnuli suť, do níž byly demolované nadjezdy shozeny, do středu dálnice a uvolnili tak v každém jízdním pásu jeden pruh. Během dne pak odstranili zbylou suť, aby vyčistili i druhý jízdní pruh. Odpoledne se začalo jezdit dvěma pruhy.

Na Pelhřimovsku byla D1 podle mluvčí policie Dany Čírtkové kolem 9:00 zprovozněna ve směru na Prahu na 81. kilometru. V 9:10 byl obnoven provoz také v úseku směrem na Brno na 75. kilometru. „V době uzavírky se nic mimořádného nestalo,“ uvedla Čírtková k situaci na Vysočině. Problémy nebyly ani ve středočeské části, kde byla D1 zprovozněna také po 9:00.

Nové nadjezdy mají být dostavěny během příštího roku

Nadjezdy nevyhovovaly požadavkům na šířku modernizovaných úseků D1. Pod některé by se podle Čásenského sice nová dálnice vešla, ale větší vozy by v odstavném pruhu měly problémy. „Podpěry jdou šikmo pod mostovou konstrukci, a když bychom do odstavného pruhu pustili kamiony, tak by se tam nevešly na výšku,“ řekl Čásenský.