Nehodu na Blanensku nepřežili dva lidé, další je v kritickém stavu

Nedaleko obce Závist na Blanensku se kolem půl šesté v podvečer střetlo osobní auto, ve kterém cestovali dva mladí muži, s malou dodávkou, kde jel muž ve středním věku s ženou a její dcerou. Auta se srazila čelně. „Příčinu nehody vyšetřujeme. Obě auta narazila po střetu ještě do stromu, každé do jiného,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Zemřeli oba mladíci z osobního auta, zatímco řidiče dodávky transportovali záchranáři v kritickém stavu do nemocnice U svaté Anny v Brně. I žena a dívka, které cestovaly autem, jež muž řídil, utrpěly lehká zranění. Dítě záchranáři odvezli do dětské nemocnice do Brna na pozorování.

/*json*/{"map":{"lat":49.57278636628384,"lng":16.567813735961874,"zoom":9,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.38231691053195,"lng":16.5798282623291,"type":1,"description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Po nehodě odkláněli policisté dopravu po komunikacích nižších tříd přes Blansko, respektive Žernovík. „Provoz na silnici I/43 byl plně obnoven po 21. hodině,“ uvedl policejní mluvčí.

Silnice I/43 je hlavní spojnicí Brna s východem Čech. Výhledově by ji měla nahradit nová kapacitní komunikace. Například ČTK uvádí, že současná komunikace patří k nejnebezpečnějším silnicím, na druhé straně na mapách rizikovosti silnic jsou její části hodnoceny jako úseky s nízkým až středním rizikem, jako velice nebezpečnou hodnotí organizace EuroRAP až její úsek severně od Svitav kolem Lanškrouna. Předchozí tragická nehoda se na I/43 stala loni v listopadu, kdy u křižovatky se silnicí I/35 u Lačnova na Svitavsku zemřel chodec.