Valachová chce málo míst ve školách řešit mobilními třídami

Dalších 1,66 miliardy korun je určeno na projekty v okrajových částech Prahy a jejím nejbližším okolí. Tam by mělo do roku 2023 vzniknout v ZŠ 3400 nových míst.

Ministerstvo přitom už nyní na řešení nedostatku míst ve školách vynakládá stovky milionů. V programu na rozvoj kapacit mateřských a základních škol, který začal v roce 2014 a je naplánovaný do roku 2021, leží půl druhé miliardy a na základních školách díky tomuto programu vzniklo nebo vznikne 119 učeben pro 2914 žáků.

Podle aktuálního vyjádření šéfky ministerstva školství ale ani tato podpora nestačí. „Vláda dělá všechno pro to, abychom investice do mateřských škol zvýšili, ale je pravda, že stále nejsou dostatečné pro velké aglomerace,“ prohlásila Kateřina Valachová.

Řešením má být podle Valachové další podpora. „Do poloviny roku bych chtěla vyhlásit nový investiční program. Z padesáti procent by se podílely obce, z druhých padesáti procent školy a znamenalo by to rychlejší výstavbu mobilních učeben, abychom rychleji zareagovali v místech, kde nás tlačí bota,“ uvedla.

Mobilní učebny, mobilní družiny

Výhodou mobilních učeben je rychlejší výstavba než u běžných zděných staveb. Podle Valachové se jedná o sestavy řádově za miliony korun, které přitom plně odpovídají hygienickým a požárním předpisům.

Kromě tříd by buňky měly fungovat i jako školní družiny, a to zejména s ohledem na potřeby menších obcí. „Pokud chceme, aby rodiče školy na vesnicích a obcích využívali, potřebujeme zajistit družiny a jejich dostatečně dlouhý provoz,“ dodala ministryně s odkazem na časové možnosti rodičů, kteří za prací dojíždějí a potřebují se na práci družinářek spolehnout.

Předseda Svazu měst a obcí František Lukl doplnil, že tyto „domečky“ by měly být víceúčelové. Nižší české školství totiž v současnosti zdolává populační boom, a po jeho odeznění by tak mělo jít buňky využít i jinak. Podle Lukla by v budoucnu mohly sloužit jako prostor pro společenské a kulturní akce: „V mnohých menších obcích je škola nejen instituce vzdělávací, ale jádro společenského dění a srdce obce.“