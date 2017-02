Obezita podle odborníků výrazně zvyšuje riziko onemocnění ledvin

Lidé podle něj většinou nevědí, že obezita riziko onemocnění ledvin zvyšuje. V časných fázích se totiž onemocnění nijak neprojevuje a pacienti zpravidla nemají žádné potíže. Odhalit špatnou funkci ledvin přitom může jednoduché vyšetření na bílkoviny v moči, které lidem doporučují praktičtí lékaři.

„Obezita zatěžuje ledviny vyšší potřebou filtrace a očišťování krve, to se týká vysokého stupně obezity. Dále jsou častější močové infekce, které poškozují ledviny, ale daleko významnější je to, že obezita vyvolává cukrovku a hypertenzi, a to jsou dvě nemoci, které poškozují ledviny,“ upozorňuje Svačina.

Většina pacientů na dialýze, kdy se jim čistí krev, jsou podle Svačiny lidé s cukrovkou. U obézních lidí je podle něj také čtyřikrát častější nádor ledvin.