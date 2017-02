ŽIVĚ: Dva návrhy, stovky obav. Poslanci rozhodují, jak se bude chránit příroda v národních parcích

Senátoři ve svých pozměňovacích návrzích chtějí mimo jiné posílit postavení obcí tím, že budou moci více mluvit do vymezení zón ochrany přírody, ale také doplněním ustanovení, že účelem národních parků je současně s ochranou přírody také zajištění „rozvoje územně samosprávných celků“. Senát by chtěl také zmírnit zákaz změn vodního režimu a navrhl vypustit ze zákona cíl ochrany přirozených ekosystémů a přírodních procesů. Pokud by poslanci na senátní požadavky přistoupili, padlo by i patnáctileté moratorium na rozdělení zón ochrany přírody.