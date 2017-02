Rathovu ústavní stížnost bude řešit jiný soudce: Suchánek mu dříve dělal náměstka i poradce

David Rath si stížnost podal v roce 2014, stěžuje si v ní na trestní stíhání. Konkrétně na postup poslanecké sněmovny, které ho vydala k trestnímu stíhání pro zločin přijetí úplatku.

Bývalý středočeský hejtman v případu v minulosti například opakovaně poukazoval na to, že některé důkazy - například odposlechy - opatřené policejním orgánem před zahájením trestního stíhání jsou procesně nepoužitelné.

Jeho stížnost ale nebude projednávat Radovan Suchánek, a to kvůli možné podjatosti: „V případě soudce JUDr. Radovana Suchánka objektivně existuje jeho poměr ke stěžovateli, pro který lze mít pochybnost o jeho podjatosti,“ uvedl ve svém vyjádření Ústavní soud.

Soud tím konkrétně poukazuje na to, že Suchánek v době, kdy byl ministrem zdravotnictví David Rath, působil jako jeho náměstek. Od roku 2006 do roku 2013 pak Suchánek vykonával v Poslanecké sněmovně činnost odborného poradce poslaneckého klubu ČSSD. Do třetice pracoval jako poradce také pro Středočeský kraj, a to od roku 2009 do roku 2012 za Rathovy hejtmanské funkce.