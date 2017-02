Premiér rozhodl podle svých PR poradců, komentuje Mládek své odvolání

To se do této oblasti naopak nesmí vměšovat. „Měl by to zajistit Český telekomunikační úřad a Úřad na ochranu hospodářské soutěže… Odmítám, že jsem v této oblasti selhal, protože v této oblasti nemám kompetence,“ zdůraznil.

Proč se premiér rozhodl ho po víkendu odvolat, když to ještě v pátek odmítal, Mládek neví: „To bych nerad komentoval. Mám pocit, že jsem tomu ne úplně sám porozuměl.“