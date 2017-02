Drahá mobilní data byla poslední kapkou. Sobotka odvolá ministra Mládka

O Mládkově konci v čele resortu se ale spekulovalo už několikrát. Loni nabízel rezignaci v souvislosti se svým neúspěchem v senátních volbách na Táborsku, premiér se však rozhodl ponechat ho ve funkci. V souvislosti s možnými změnami se spekulovalo o nástupu státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy (ČSSD) do čela MPO.

A Tomáš Prouza je také jméno, které se nejčastěji skloňuje poté, co předseda vlády oznámil odvolání Jana Mládka z postu ministra. Prouza v pondělí odmítl spekulace komentovat. „Myslím, že premiér to řekl jasně: jako první to chce říct panu prezidentovi,“ prohlásil.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na twitteru uvedl, že Prouza má blízko k neziskovým organizacím, které účelově útočí na Miloše Zemana. Vztah Prouzy se zástupci Pražského hradu je dlouhodobě napjatý, přeli se například kvůli bezpečnostním kontrolám na Hradě, migraci nebo vzniku Centra proti terorismu a hybridním hrozbám při ministerstvu vnitra.