Babiš navrhl zdanění korunových dluhopisů, které koupil od své firmy

Andrej Babiš se koncem ledna ocitl v těžké pozici, když týdeník Echo 24 upozornil na nesrovnalosti kolem jeho nákupu dluhopisů Agrofertu. Mimo jiné z kauzy vyplynulo, že se Babiš díky tomu, že šlo o tzv. korunové dluhopisy, vyhnul placení daní. I premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) tvrdí, že šlo o „daňový trik, kterým optimalizoval svou daňovou povinnost, a vyhnul se tím placení daně“.

Bývalý vlastník Agrofertu však oponuje, že to nebyl důvod, proč dluhopisy za necelé 1,5 miliardy korun koupil. Odkazuje na investice, které společnost v posledních letech provedla. „Její úvěry dneska jsou 37 miliard. Samozřejmě věděla, že budou velké investice, proto chtěla dlouhé peníze, které by od banky neměla,“ uvedl.

Změna se netýká státních dluhopisů

Nyní Babiš navrhl zdanit korunové dluhopisy, které majitelé nakoupili od svých firem. „Měli bychom zdanit fyzické osoby, které nakoupily dluhopisy emitované firmami, které jsou s nimi ekonomicky propojené,“ upřesnil.

Změna se podle ministra financí dotkne několika desítek lidí, protože se nevztahuje na státní dluhopisy. Sám Babiš ale není jediným politikem, jehož se případné zdanění dotkne. Hospodářské noviny připomněly, že zmíněné daňové výhody využívá i senátor Ivo Valenta, jehož společnost Synot rovněž vydala dluhopisy v nominální hodnotě jedné koruny. Například za rok 2015 vydělal Valenta na úrocích z dluhopisů přes 300 milionů korun. Naproti tomu Babiš by mohl podle odhadu ekonomického redaktora časopisu Reportér Jiřího Štického, kdyby držel dluhopisy celých deset let, na které byly vydány, uspořit asi 130 milionů.

Že změnu připravuje, avizoval ministr financí již dříve s tím, že by byla účinná od roku 2018. Chce ji připojit k poslaneckému návrhu TOP 09 a STAN na zvýšení daňových úlev zejména pro dárce krve. Andrej Babiš také oznámil, že peníze, které díky dluhopisům ušetřil, dá na charitu.

Na počátku byl nákup dluhopisů. Babiš má potvrzení z banky

Nezdanění korunových dluhopisů je pro Babiše politicky nakonec větší problém, než to, nač původně upozornil výpočet redaktorky Echa 24 – tedy že podle majetkových přiznání neměl mít peníze na jejich nákup. To Babiš vysvětluje tím, že až dodatečně zjistil, že měl nezdanitelné příjmy. Odkázal přitom na správkyni svého majetku. „Já jsem v životě své peníze nepočítal,“ řekl v lednu v Událostech, komentářích. Současně oznámil, že proběhne audit jeho majetku.

Nyní také ukázal potvrzení banky, ze kterého vyplývá, že cenné papíry v nominální hodnotě 1,48 miliardy nakoupil za 1,55 miliardy. Potvrzení banky poskytl Babiš ČTK a Deníku.

Původně přitom nemínil vysvětlit nic: „Proč bych vám měl sdělovat všechny moje příjmy? Sorry jako. Vy sdělujete někomu příjmy, nebo kdo tady sděluje příjmy za posledních dvacet dva let? Co vám je vůbec do toho?“