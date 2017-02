Gymnázia chystají kvůli maturitě z matematiky ústavní stížnost

Stížnost připravuje Asociace ředitelů gymnázií spolu se senátorem Jiřím Růžičkou (TOP 09).

„Je to pro mě nová informace,“ řekla ministryně Kateřina Valachová. Dodala, že vláda bude v pondělí rozhodovat o tom, kdy začne povinná maturita z matematiky platit i na ostatních školách. „Udělám všechno pro to, aby tato povinnost byla nejpozději do roka poté, co začne platit pro gymnázia. Pokud se tak stane, tak věřím, že k ústavní stížnosti nebude důvod,“ dodala s tím, že by časový odstup nebyl tak velký.

Bývalý ministr školství Petr Fiala (ODS) stávající plány kritizoval. „Nemělo se to zavádět postupně, ale najednou. Už dříve jsem mluvil s ministryní Valachovou ne o tom, zda, ale kdy se má zavést povinná maturita z matematiky. Bylo jasné, že školy musíme postupně připravit a potrvá to několik let. Prosazoval jsem, aby se spustila později a pro všechny a ušetřili bychom si tyto problémy,“ uvedl v Otázkách Václava Moravce. Dodal, že pokud je maturita garantována státem, tak má smysl jedině jako celoplošná.

Ředitelka Gymnázia Budějovická Zdeňka Bednářová připomněla, že třetí povinný maturitní předmět – matematika – se paradoxně nebude týkat studentů technických, strojírenských či stavebních odborných středních škol. „Budou to mít snazší než naši studenti,“ upozornila.

Výjimka pro zemědělské obory?

O povinné maturitě z matematiky se hovořilo už na začátku tisíciletí, kdy byla ministryní školství Petra Buzková (ČSSD). Exministr Marcel Chládek také v uplynulých letech hovořil o třech povinných maturitních předmětech – češtině, cizím jazyce a matematice. „Rok 2019 je první reálný rok, kdy můžeme zavést povinnou matematiku,“ prohlásil.

Kateřina Valachová trvá na školním roce 2020 pro gymnázia a lycea a na roční prodlevě pro střední odborné školy. „Taková byla dohoda mezi asociacemi, byl to kompromis. Byla by strašná nezodpovědnost směrem k našim dětem a studentům je do budoucna takovými vědomostmi nevybavit,“ podotkla.