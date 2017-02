Přísnější ochrana původních druhů zvířat a rostlin se odkládá

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nepředloží do říjnových voleb do vlády novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou by se omezily nepůvodní invazivní druhy v Česku. Uvedl to náměstek ministra pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny Vladimír Dolejský. Proti novele loni vystoupila sdružení myslivců, rybářů a zahrádkářů. Dříve ministerstvo hovořilo o březnovém termínu předložení novely.